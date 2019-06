Polaganje kombinovanih testova ipak sutra

Fotografije kombinovanih testova koje su se pojavile na društvenim mrežama su lažne, stoga testovi za polaganje tog dela male mature nisu „provaljeni“.

Zato će sutra kako je i predviđeno, biti održano polaganje kombinovanih testova, rečeno je za Tanjug u Ministarstvu prosvete.

Fotografije kombinovanih testova koje su se pojavile na društvenim mrežama su lažne, prema tome testovi za polaganje tog dela male mature nisu „provaljeni“, pa će sutra kako je i predviđeno, biti održano polaganje kombinovanih testova, rečeno je za Tanjug u Ministarstvu prosvete.

„Sve te fotografije su lažne. Radi se o testovima iz ranijih godina i to je provereno sa Zavodom“, rekla je pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete Vesne Nedeljković.

Sa testom iz srpskog jezika, koji su osmaci polagali juče, sve je u redu, navela je Nedeljković i dodala da će osmaci zadatke iz matematike rešavati u četvrtak, 20. juna.

Na pitanje da li postoji mogucnost da bude poništena mala matura, kao što je to bilo 2013. godine, rekla je da nema razloga za to. „Nema razloga za to. To bi unelo dodatni nemir i mislim da je svako pozivanje na tu vrstu ponašanja neodgovorno“, rekla je ona.

Ministar prosvete Mladen Šarčević jutros je potvrdio da je test iz matematike, koji su osmaci trebalo da polažu danas, „provaljen“ i da se to dogodilo u „nekoj“ školi. Polaganje tog testa pomereno je za četvrtak, 20. juna.

(Sputnjik)