Položeni venci na spomenik Zašto, porodicama poginulih radnika obećana izgradnja …

Polaganjem venaca na spomenik „Zašto“ poginulim radnicima Radio-televizije Srbije (RTS) u Tašmajdanskom parku, danas je obeleženo dve decenije od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.

Brat jednog od poginulih radnika RTS-a Miroslav Medić naveo je da su dobili obećanje da će na mestu ruševina biti napravljen memorijalni kompleks.

Vence su položili gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, direktor RTS Dragan Bujošević, urednik Nenad LJ. Stefanović, predstavnici Ministarstva kulture i informisanja i porodice poginulih radnika RTS-a.

Miroslav Medić kazao je da se već 20 godina čeka odgovor na pitanja „zašto je bilo potrebno da pogine 16 radnika RTS-a“, kao i „zašto niko nije te radnike zaštitio“.

On je rekao da je ta televizije od samog početka bombardovanja „radila u posebnom režimu i da su smene traje po 12 sati, kao i da radnici nisu mogli da napuštaju radno mesto jer bi bili suočeni sa otkazom“.

On je kazao da su u zgradi RTS-a, osim radnika te medijske kuće bili i strani novinari „koji bi zgradu napuštali kada bi se proglašavala vazdušna opasnost“.

Medić je rekao da je „zebnja obuzela radnike onog trenutka kada su se pojavile najave da bi RTS mogao da bude meta bombardovanja“.

On je kazao da bivši direktor te medijske kuće Dragoljub Milanović nije sklonio radnike RTS i da je to dovelo do toga da „zločinci bombarduju zgradu koja se nalazi u gusto naseljenom delu grada“.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je prethodno u saopštenju ocenio da je 24. marta 1999. bio „najtužniji početak proleća u istoriji Beograda i naroda“.

„Bol, tuga i sećanje na tragediju kod nas su prisutni i dalje i nikada neće izbledeti. Dodatnu patnju izaziva i to što nakon 20 godina za ovaj kukavički i zločinački čin bombardovanja gradova i civilnih objekata niko nije odgovarao ni po komandnoj ni po individualnoj odgovornosti niti je bilo čija krivica utvrdjivana“, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je istakao da se „nakon svih ratova i NATO agresije, svega što je srpski narod pretrpeo i preživeo, nada da su oružani sukobi na ovim prostorima zauvek završeni“.

NATO je zgradu RTS pogodio s dva projektila, u rano jutro 23. aprila 1999. Tada je poginulo 16 zaposlenih u RTS-u.

Medjunarodna organizacija za ljudska prava „Hjuman rajts voč“ saopštila je 2000. da nije bilo nikakvog opravdanja za bombardovanje zgrade RTS-a.

Poginulo je 16 zaposlenih: Jelica Munitlak (27), Ksenija Banković (27), Darko Stoimenovski (25), Nebojša Stojanović (26), Dragorad Dragojević (27), Dragan Tasić (29), Aleksandar Deletić (30), Slaviša Stevanović (32), Siniša Medić (32), Ivan Stukalo (33), Dejan Marković (39), Milan Joksimović (47), Branislav Jovanović (50), Milovan Janković (59), Tomislav Mitrović (61) i Slobodan Jontić (54).

Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osudjen je 2002. godine na 10 godina zatvora, zbog toga što nije sproveo naredjenje tadašnje Savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata RTS-a u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici u Beogradu. Milanoviću je kazna istekla 1. septembra 2012. godine.

