Ponovo napad na zaposlene tokom akcije suzbijanja komaraca

BEOGRAD – Ekipa JKP „Gradska čistoća“ Beograd sinoć oko 22.00 časa ponovo je napadnuta u naselju Meljak tokom sprovođenja akcije suzbijanja odraslih formi komaraca.

Kako je saopšteno iz tog preduzeća, ekipa „Čistoće“ koja je akciju protiv komaraca obavljala na području GO Barajevo, napadnuta je u Ulici maršala Tita.

Pošto je nepoznati napadač, navode, zaustavio službeno vozilo kojim se sprovode akcije protiv komaraca, verbalno je napao zaposlene.

Iz „Čistoće“ ističu da njihovi zaposleni ne mogu da obavljaju svoj posao ukoliko ih svakodnevno presreću nepoznata lica, upućujući im uvrede, pretnje, udarajući i zaustavljajući vozila.

Razlog za strah zbog suzbijanja komaraca je neopravdan, a nasilje je, navode, nedopustivo.

Kažu da će svaki napad prijaviti nadležnima, jer moraju da štite ljude koji rade posao u korist svih Beograđana.

Direktor JKP „Gradska čistoća“ Marko Popadić navodi da je ogorčen zbog učestalih napada, kamenovanja vozila i nepoštovanja ljudi koji vredno rade.

„Ukoliko ne želimo da nam komarci u narednom periodu prave veće probleme ili donesu viruse koji ozbiljno mogu ugroziti zdravlje sugrađana, moramo im dopustiti da nesmetano rade“, poručio je Popadić.

Ukoliko vremenske prilike to dozvole, akcija suzbijanja odraslih formi komaraca planirana je za sutra, 11. juna u terminu od 19.00 do 00 na lokacijama Bojčinska šuma, nasip Progar do crkve, nasip od Jakova do Ostružničkog mosta, Nasip od crkve Progar – Boljevci – Jakovo, nasip od 45 bloka ka Ostružničkom mostu.

Takođe, akcija je planirana i na lokacijama Surčinsko polje, Košutnjak, Topčidersko groblje, Topčiderski park, Hajd park, Lipovička šuma, Ranžirna stanica, groblje Orlovača, Stepin Lug, Avala, Trešnja, Miljakovačka šuma, Rušanj, Zabran, Altina, Nova Galenika, Radio far, Plavi horizonti, Školsko dobro, Zemun polje, Batajnica, Šangaj, Busije, Ugrinovci, Vojni put, Bački Ilovik i Novi grad.

Apeluje se na pčelare da tokom termina suzbijanja komaraca, pčele zatvore u košnice.

