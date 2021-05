Popović: Otkazi profesorima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu protiv univerzitetskih pravila

Predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu Aleksandar Popović ocenio je da su otkazi trojici nastavnika Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF) bili protiv zakona i statuta i elementarnih univerzitetskih pravila.

On je za list Politika rekao da je neophodno naći ponovno finu ravnotežu izmedju poštovanja elementarnih pravila univerziteta na fakultetu i neophodne uloge Srpske pravoslavne crkve (SPC) u njegovom radu.

„Ta je ravnoteža narušena odlukama dela SPC koji je praktično naložio, suprotno statutu fakulteta, izbacivanje trojice nastavnika, od kojih je jedan i vladika“, rekao je Popović.

Prema rečima Popovića, Univerzitet je, „logično, stao uz progonjene nastavnike“, a kako je dodao, činjenica da se sada čine napori da zakonski reguliše ovo pitanje, na način koji bi mogao da otvori nove probleme, „jasno govori o tome da su ova izbacivanja bila protiv i zakona i statuta i elementarnih univerzitetskih pravila“.

„Nakon svega su svi oni koji nisu apsolutno saglasni sa postupcima crkve na PBF-u u ne manje od dva intervjua vodećih episkopa crkve, u vreme posta, ne tako lepim i neistinitim rečima, naruženi“, naveo je Popović.

Navodeći da iznosi svoj lični stav, on je rekao da „institucija blagoslova treba da postoji za izbor nastavnika, za prvi izbor, na način na koji je to do sada statut fakulteta i predvidjao“.

„Smatram da oduzimanje blagoslova može da postoji ali ne može da podleže slobodnoj volji jednog vladike ili Sinoda“, rekao je Popović.

Mogućnost da drže predavanja oduzeta je vladiki zapadnoameričkom Maksimu i profesorima Marku Vilotiću i Rodoljubu Kubetu.

(Beta)

