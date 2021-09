Popularni Bojsi ponosan sto ce dobiti srpsko drzavljanstvo

BEOGRAD – Britanski glumac Džon Čalis, popularni Bojsi iz serije „Mućke“, izjavio je da je oduševljen time što ga vole u Srbiji i da se oseća veoma bliskim srpskim narodu jer naš „komedija zbližava“, te izrazio zahvalnost zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću na predlogu da dobije državljanstvo Srbije.

Popularni glumac je rekao da bi bilo sjajno ako bi dokumentarac koji je napravio o Srbiji pomogao u popularizaciji naše zemlje.

„Goran Vesić je smatrao da treba da me nagradi tako što ću dobiti državljanstvo Srbije, zbog čega sam jako ponosan. Jedva čekam da se vratim i mogu samo da ohrabrim ljude da posete Srbiju i dožive ono što sam ja doživeo. Vidimo se“, rekao je popularni Bojsi za televiziju Prva, navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Dodao je da planira da napravi još jedan dokumentarni film ili napiše knjigu o Beogradu.

U saopštenju se navodi da je zamenik gradonačelnika Beograda rekao da je sa britanskim glumcem razgovarao o promociji Beograda na tržištu Velike Britanije.

„Ideja je da se napravi kampanja na društvenim mrežama. Bojsi misli da bi trebalo da dovede desetak poznatih ljudi iz Britanije koji bi snimili svoje spotove iz Beograda. Spotovi u kojima oni pozivaju svoje zemljake da posete Beograd prezentovali bi se na društvenim mrežama. Razgovarali smo o čitavoj kampanji, tako da mislim da ćemo je ostvariti“, naveo je Vesić.

Podsetio je da je Bojsija upoznao kada je prvi put došao u Beograd i da mu je tom prilikom pokazao srpsku prestonicu.

„Iz tog boravka stvoren je film ‘Bojsi u Beogradu’, koji je bio dobra promocija Beograda i Srbije u Velikoj Britaniji. Imamo dosta stranih turista, ali nemamo iz Britanije, i sigurno ćemo učiniti nešto u narednom periodu da Britancima približimo Beograd“, istakao je Vesić.

Naveo je da je Bojsi mnogo promovisao Srbiju, te da mu je predložio da u znak zahvalnosti postane srpski državljanin.

„Verujem da je to takođe dobra promocija za Srbiju, s obzirom na to da su junaci iz serije ‘Mućke’ veoma popularni u Engleskoj, a čak i Englezi ne mogu da veruju da u svetu postoji mesto gde je ta serija omiljena“, rekao je Vesić.

Dodao je da je pozvao premijerku Srbije Anu Brnabić koja je, kako kaže, to prihvatila i založila se da glumac dobije državljanstvo.

„Lično ću mu predati pasoš kada dođe u Srbiju. Sada je samo u pitanju tehnička procedura“, rekao je Vesić.

Dodao je da su glumci serije „Mućke“ otkupili scenografiju serije i da je ideja da se ta scenografija prenese u Beograd, da dođu svi glumci iz serije koji su živi i da Beograđani mogu da razgovaraju i slikaju se sa njima.

„Tu scenografiju bismo postavili negde u gradu i to bi trajalo nekih petnaestak dana. To pripremamo za proleće kada će doći i Bojsi. Verujem da će to sigurno biti atrakcija i očekujem da će veliki broj ljudi želeti da vide i da se slikaju u originalnoj scenografiji ove popularne serije“, rekao je Vesić.

U saopštenju se navodi da je ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović istakla da je prilikom predaje dokumenata koji se odnose na dobijanje državljanstva imala priliku da se sretne sa Džonom Čalisom koji je, kako kažze, bio veoma uzbuđen celim događajem.

„Rekao je da nikada u životu nije doživeo takvu čast da dobije počasno državljanstvo i da veoma voli Srbiju. On konstantno radi na promociji naše zemlje i tom prilikom nastao je snimak sa automobilom na kome su brendirane tablice imenom Srbija“, rekla je Joksimović.

Navela je da su za ovu temu zainteresovani i u samoj Velikoj Britaniji pa su tako, dodala je, „Sandej miror“ i „Dejli mejl“ objavili vest o njegovom počasnom državljanstvu.

„To je bila veoma dobra ideja koju je gospodin Vesić izuzetno dobro prepoznao i mislim da je važno da održavamo prijateljstvo sa ljudima koji prepoznaju Srbiju kao prijatelja i spremni su da upotrebe svoju popularnost da promovišu našu zemlju“, rekla je Joksimović, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

