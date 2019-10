Poruke sa Festivala VTO: Ona je moja, iako još nemamo dece

BEOGRAD – Mom mužu su predlagali da me ostavi zato što ne mogu na prirodan način da ostanem u drugom stanju, a njegov odgovor je bio da se to ne dovodi u pitanje i da je njegov odgovor svima koji ga to savetuju „ona je moja, iako još nemamo dece“, samo je jedna od poruka na Zidu nade koji je postavljen na Drugom međunarodnom Festivalu potpomognute oplodnje (vantelesne oplodnje – VTO) koji se ovog vikenda održava u Beogradu.

Psihološkinja i psihoterapeutkinja Milica Glintić, koja parovima na Festivalu pomaže u stvaranju Zida nade i razgovara o problemima s kojima se suočavaju, kaže za Tanjug da je ovo samo jedan od načina da se posetiocima prikaže psihološki apekt kroz kakve probleme ljudi prolaze kada se suoče sa sterilitetom i odluče na postupak VTO.

(Tanjug)