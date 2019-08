Poskupela peronska karta!

Cena stanične usluge u Beogradu nedavno je povećana na 190 dinara, dok je, recimo, karta do Pančeva 200 dinara.

Ulazak na peron glavne Beogradske autobuske stanice ubuduće će koštati 190 dinara umesto dosadašnjih 180, a razlozi za poskupljenje peronske karte nisu poznati.

Za tih 190 dinara, putnici nemaju čak ni besplatan toalet i za to moraju da plate.

Posebnih obaveštenja o promeni cenovnika nije bilo, već je samo osvanulo obaveštenje o novoj ceni.

Ukoliko neko putuje ka udaljenim destinacijama, 10 dinara gore-dole ne pravi osetnu razliku u odnosu na cenu karte. Ipak, onima koji sa ovih perona odlaze na posao, i te kako se odrazi na budžet.

Do ovog poskupljenja, poslednji put cena peronske karte uvećana je 2015. godine. Dotad je iznosila 160 dinara, kada je uvećana za 20 dinara.

Ovo poskupljenje pogađa sugrađane koji, recimo, putuju od Beograda do Mladenovca. Ukoliko nemaju mesečnu peronsku, na redovnu nepersonalizovanu bus plus kartu od 269 dinara, koliko vredi autobuska karta do Mladenovca, potrebno je da doplate još dve trećine autobuske karte za peronsku.

Putnicima koji imaju mesečnu autobusku kartu do prigradskih opština, ulazak na peron je besplatan.

Osim putnika, samo što kroče na peron i provedu od pet do deset minuta, peronsku kartu moraju da kupe i oni koji prate svoje najbliže na put.

Stanična usluga, čija cena bi možda trebalo da bude simbolična, nije svuda ista.

Tako cena pperonske karte u Novom Sadu iznosi 130 dinara po cenovniku od 2015. Užičani ulazak na perone autobuske stanice plaćaju 100 dinara, pa se tako cena peronske izjednačila sa kartom za vožnju na većini lokalnih pravaca.

Cena stanične usluge u Jagodini je 70 dinara i nije menjana 7-8 godina, a ulazak na perone u Kragujevcu košta sto dinara, kao i u Zaječaru i Negotinu.

Sa druge strane, borski „Botravel“ koji ima stanice u Boru, Majdanpeku i Boljevcu, ne naplaćuje peronske karte na svojim autobuskim stanicama.

(Večernje novosti)