Posle hladnog jutra danas sunčano

U Srbiji će posle hladnog jutra, ponegde sa maglom i slabim mrazom, danas biti sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada sa maglom i prizemnim mrazom, a u toku dana sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna oko 15 stepeni.

Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima u jutarnjim satima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti.

(Beta)

