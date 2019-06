Posle pola veka obnavlja se šetalište “Lazaro Kardenas”

BEOGRAD – Gotovo 50 godina od izgradnje, u novobeogradskom bloku 45 počela je obnova šetališta “Lazaro Kardenas”, dugog 4,5 kilometara.

Šetalište, koje spaja blokove 45, 44 i 70, biće revitalizovano u tri faze – u prvoj fazi biće obnovljen deo u Bloku 45, na gotovo pet hektara do proleća naredne godine, zatim deo u Bloku 44, do 2021. godine, a u trećoj fazi biće obnovljen deo u Bloku 70 sa planiranim završetkom radova 2022. godine.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je u razgovoru sa žiteljima bloka 45 da je za prvu fazu Grad izdvojio 116 miliona dinara, dok je Vlada Srbije, na inicijativu predsednika, izdvojila još 300 miliona dinara.

Tako će žitelji tog bloka, do narednog proleća dobiti četiri nova igrališta, tri sportska igrališta, deo za fitneš, poligon za decu, uz još više zelenila, najavio je Vesić.

“Sve tri faze biće gotove za tri godine. To je veliki poduhvat, ali je neophodna temeljna rekonstrukcija”, rekao je Vesić.

Takođe, najavio je i rekonstrukciju Savskog keja, napominjući da projekat još nije napravljen, ali da će svakako biti više zelenila nego sada.

On je dodao da će u blizini Bloka 45 biti most koji će povezivati Novi Beograd sa Adom Ciganlijom, a reč je o Starom tramvajskom mostu, čija će demontaža početi na proleće sledeće godine i na čijem će mestu nići novi most.

“Stari most će biti postavljen u ovom prostoru. Tačna lokacija još nije određena. Stari most će biti restauriran i postavljen kao pešački i biciklistički most između Novog Beograda i Ade”, rekao je Vesić i dodao da se to može očekivati do kraja sledeće ili početka 2021. godine.

Dodao je da će, izmenama Statuta grada, u skladu sa novim zakonom, opštine u svakom većem naselju morati da osnivaju uslužne centre, umesto nekadašnih mesnih zajednica u kojima će biti stacionirane službe, poput katastra, saobraćajne policije, Fonda PIO, kako bi građani mogli da završe posao u kraju u kom žive.

Na pitanje građana o problemu savskog priobalja, Vesić je rekao da je to višedecenijski problem, ali da grad i država žele i rešiće taj problem u interesu Beograđana.

Jedna žiteljka Bloka 45 interesovala se da li se može ograničiti broj splavova, na šta je Vesić odgovorio da se na tome upravo radi.

On je pojasnio da grad, nakon što je 2011. godine jedna odluka “pala” na Ustavnom sudu, nije naplaćivao ni dinar od splavova, čime je Grad, kaže, izgubio gotovo milijardu dinara.

Vesić je dodao sa je prošle godine izmenjen zakon o vodama i tim izmenama je grad dobio nadleznost da uređuje splavove.

“Završavamo plan postavljanja splavova, gde će tačno biti navedeno gde mogu da budu postavljeni. Posle toga sledi tender i moraće da plaćaju, a svaki će imati obavezu da čisti oko splava”, rekao je Vesić.

On je dodao da je jedan od problema u Beogradu buka, ali da bi i taj problem trebalo da bude rešen.

Po usvajanju zakona o komunalnoj miliciji, svaki komunalac imaće aparat, nalik mobilnom telefonu, koji će moći da uperi u kafić ili splav, izmeri buku, a informacija o tome “ide” na server, nakon čega sledi zatvaranje kafića.

Dodao je da će Građevinski fakultet uraditi uzuse kako treba da se radi zaštita od buke, pa će onaj ko uvede zaštitu, moći da radi i celu noć ako želi.

Podsetio je na zabranu plastičnih kesa od 1. januara naredne godine, i dodao da će se zabraniti maloletnicima da budu u restoranima posle 22.00 sata uveče, iako će se, kaže, mnogi zbog toga buniti.

(Tanjug)