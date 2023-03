Pošta Srbije: Filatelistički proizvodi ekskluzivno dostupni na novosadskom Sajmu knjiga

Pošta Srbije objavila je danas da je tokom održavanja Međunarodnog sajma knjiga u Novom Sadu, od 7. do 13. marta, na Novosadskom sajmu organizovala rad izdvojenog šaltera pošte 21112 Novi Sad, na kome je za sve posetioce otvorena ekskluzivna prodaja prigodnih i redovnih poštanskih maraka i drugih filatelističkih proizvoda.

Radno vreme šaltera u auli Master centra Novosadskog sajma je od 10 do 20 časova u periodu od 7. do 9. marta i od 10 do 21 čas od 10. do 12. marta, dok će u ponedeljak, 13. marta, šalter raditi od 10 do 18 časova.

Istaknuto je i da je Pošta Srbije, u čast izuzetne sajamske reputacije, tradicije i značaja za Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju, Novosadskom sajmu koji čitav vek predstavlja i promoviše najveća dostignuća u agroindustriji, lovstvu, energetici, sportu, turizmu, posvetila izdanje prigodnih poštanskih maraka „100 godina od osnivanja Novosadskog sajma“, u umetničkoj realizaciji Miroslava Nikolića.

Motiv na prigodnoj poštanskoj marki je jedno od najprepoznatljivijih zdanja Novog Sada – zgrada Novosadskog sajma.

Stručnu saradnju u realizaciji filatelističkog izdanja obezbedio je Novosadski sajam.

(Beta)

