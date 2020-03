Potpisana Povelja gradova i opština o energ. efikasnosti

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, stalna predstavnica UNDP u Srbiji Frensis Pikap i predstavnik Stalne konferencije gradova i opština Miodrag Gluščević potpisali su danas Povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti povodom Dana energetske efikasnosti.

Radojičić je rekao da je poslednjih godina porasla svest u odnosu na problem energetske efikasnosti, trošenja energije, korišćenja energije iz izvora koji nisu obnovljivi i korišćenja izvora energija koji zagađuju životnu sredinu.

„Zakoni prirodi su vrlo jednostavni, vrlo jasni, a nažalost na kraju znaju da budu surovi i to je jedan od razloga što svi zajedno i globalno postajemo svesni ovog problema i važnosti doprinosa koji svi treba da damo u rešavanju ovog problema energetske efikasnosti“, rekao je Radojičić.

On je podsetio da je prošle godine potpisano niz sporazuma koji pospešuju energetsku efikasnost u Beogradu, a dodao je i da je postignuta saglasnost da se smanji emisija ugljen-dioksida za deset odsto.

„Energetska efikasnost je veoma važna kada se realizuju projekti i primer tome je garaža na Zelenom vencu koja je u svojoj konkurenciji dobila priznanje kao jedan od najboljih projekata. Nas cilj je da i narednih godina nastavimo u tom pravcu i mislim da je potpisivanje ove povelje značajan korak“, naglasio je on.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Frensis Pikap kaže da je ovaj dan posebno važan, „da vidimo gde stojimo i šta pripremamo u budućnosti“.

„Moram reći da je energetski sektor veoma važan u Srbiji i da on doprinosi 10 odsto ukupnom BDP-u, ali istovremeno sektor energetike u pogledu emisije gasova doprinosi sa ukupno 80 odsto u emisijama gasova u Srbiji“, kazala je Pikap.

Ona kaže da se Srbija u skladu sa direktivama EU opredelila za ostvarenje ušteda od devet odsto u potrošnji energije, ali da je to na nivou EU znatno više, te da iznosi 20 odsto.

„Za narednu dekadu preuzete obaveze su još veće i cilj do 2030. godine je 22 odsto. Srbija je učinila veliki napredak u usaglašavanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike, međutim u praksi još uvek kasni“, objasnila je on i dodala da „Srbija u proizvodnji jedne jedinice BDP troši tri do četiri jedinice više energije u odnosu na prosek EU“.

Predstavnik Stalne konferencije gradova i opština Miodrag Gluščević kaže da je energetska efikasnost od velike i značajne koristi za grad Beograd, a pre svega za građane.

Važno je što se Beograd priključio ovoj inicijativi. Grad je pokazao svoju privrženost principima energetske efikasnosti i potvrdio da će se na još aktivniji način baviti ovim pitanjem“, kazao je Gluščević.

(Tanjug)