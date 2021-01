Potrošači oko Studentskog trga od 17h danas bez grejanja

BEOGRAD – Potrošači u delu Beograda oko Studenstkog trga danas od 17 sati ostaju bez grejanja zbog neodložne popravke kvara na delu toplovoda, saopštile su Beogradske elektrane.

Bez grejanja će ostati potrošači u ulicama Braće Jugovića 2a, Cara Uroša od 6 do 30, parni i neparni brojevi, Gospodar Jevremovoj od 6 do 18a, Gospodar Jovanovoj od 10 do 23, Kneginje Ljubice 1 i 3, Kralja Petra od 36 do 79, Rige od Fere 12 i 14, Studentski trg od 1 do 21, Uzun Mirkova od 2 do 14, Čika Ljubina 14, Vase Čarapića od 13 do 24, Višnjićeva 3, 3/1 i 5, Zmaja od Noćaja od 1 do 16 i Cara Uroša 25 i 27.

Kako se navodi u saopštenju, ekipe za hitne intervencije rade na popravci kvara a očekuje se da će potrošači u pomenutim ulicama grejanje dobiti sutra u ranim jutarnjim satima.

(Tanjug)

