Potrošači u delu Zemuna bez grejanja zbog popravke kvara

BEOGRAD – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda M2, koji se desio u Ulici 22 oktobra, na distributivnom grejnom području „Novi Beograd“, danas, 06. februara od 08.30 sati bez grejanja će biti potrošači koji se nalaze u centru Zemuna i na većem delu Karađorđevog trga.

JKP „Beogradske elektrane“ saopštilo je da će bez grejanja biti potrošači u sledećim ulicama: 22 oktobra od 1 do 30, Vrtlarska 29, Akademska 2 i 16, Aleksandra Dubčeka od 2 do 26, Avijatičarski trg 3 i 7, Cvetna 4, Danila Medakovića od 2 do 9, Glavna od 1 do 9, Gradski park 1 i 9, Jovana Miodragovića od 3 do 21, Kapetana Radića Petrovića od 3 do 19, Karađorđeva od 1 do 21, Kej oslobođenja 27, Kosovska od 3 do 8, Magistratski trg 1, Miroslava Tirše od 5 do 16, Nemanjina od 1 do 9 i 25, Nikolaja Ostrovskog od 1 do 13, Petra Zrinjskog 6 i 8, Preradovićeva 3, Radnička 5 i 9, Savska 2, Starca Vujadina od 4 do 12, Gundulićeva 32 i Svetosavska od 3 do 5.

Ekipe za hitne intervencije učiniće sve da kvar bude popravljen u najkraćem mogućem roku, a očekuje se da će potrošači iz navedenih ulica grejanje dobiti najkasnije u nedelju, 07. febuara, u ranim jutarnjim satima, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

