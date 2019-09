Povećan broj i trajanje besplatnih programa u SC „25. maj“

BEOGRAD – Sportski centar „25. maj – Milan Gale Muškatirović“ povećao je broj i trajanje termina besplatnih programa za stanovnike Starog grada, saopšteno je danas.

Sredstva su, kako navode, obezbeđena zahvaljujući Gradu Beogradu, a sportski centar poziva sugrađane da popune prijavu za korišćenje besplatnih programa, nakon čega će dobiti karticu uz koju će moći da koriste programe.

Na raspolaganju će biti šest besplatnih programa.

Termini plivanja za penzionere su ponedeljkom, sredom i petkom od 12 do 13.30 časova, a za porodično plivanje, odnosno besplatno plivanje za porodice u zatvorenom bazenu, subotom i nedeljom u terminima od 13 do 15 časova i od 21 do 23 časa.

Besplatna škola plivanja za najmlađe organizuje se ponedeljkom, sredom i petkom od 14 do 16 časova.

Program „Plivanje sa bebama“ namenjen je mamama ili tatama sa bebama na malom bazenu i to utorkom i četvrtkom u trajanju od dva sata.

Termini će biti utvrđeni nakon prikupljanja kontakata zainteresovanih.

Penzioneri će ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 12 časova moći da pohađaju besplatne časove joge, a utorkom i četvrtkom od 10 do 12 časova program kardio fitnes za penzionere.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 2622-578 radnim danima od 8 do 20 časova, precizira se u saopštenju.

(Tanjug)