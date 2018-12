Povećan broj povreda zbog snega i leda

BEOGRAD – U Beogradu je u prethodna tri dana povećan broj povreda zadobijenih usled pada na snegu ili ledu, izjavio je načelnik službe ortopedije u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije Goran Tulić.

On je za Tanjug rekao da je povećan ukupan broj povreda tipičnih za ovo doba godine poput preloma ručnog zgloba, skočnog zgloba i potkolenice.

Kada je reč o drugim povredama, naveo je da se one dešavaju konstantno, naročito kada je u pitanju prelom kuka kod starijih sugrađana.

„Za prethodna tri dana imali smo više od 520 pacijenata“, precizirao je Tulić.

Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića ledeni dani sa temperaturama ispod nule zadržaće se do srede kada se očekuje postepeno otopljavanje.

Novo zahlađenje sa snegom očekuje u poslednjoj nedelji decembra, a za Novu godinu temperatura će ponovo biti u plusu, rekao je on i dodao da se početkom januara očekuje ponovni pad temperature i hladniji period sa dosta snega, dok se ledeni dani prognoziraju između 7. i 17. januara.

(Tanjug)