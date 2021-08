Povećanje broja zaraženih nije zbog letovanja i koncearata

BEOGRAD – Manifestacije sa okupljanjem velikog broja ljudi poput Egzita, koji je posetilo 200.000 ljudi, nisu uticale na povećanje broja novoobolelih od virusa kovid 19, jer su se oni okupljali napolju uz poštovanje epidemioloških mera, izjavio je danas virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta iz Kraljeva Milanko Šekler.

On je na TV Tanjug rekao da to pokazuje koliko je značajna vakcinacija i testiranje, što, kako je istakao, međutim, to dobrom delu stanovništva još uvek nije jasno.

(Tanjug)

