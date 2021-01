Pravilnik o oblačenju na Pravnom uzburkao javnost

U jeku skandala o seksualnom zlostavljanju u školi Miroslava Aleksića, Pravni fakultet postao je jedna od glavnih tema zbog pravilnika koji zabranjuje studentima oblačenje, koje bi, kako se navodi, moglo da da povoda za seksualno uznemiravanje. Fakultet je naišao na osudu, jer takva odredba abolira zlostavljače i diskriminatore. Sa Pravnog poručuju – to je nesrećna formulacija, a struka da su takve pojave nedopustive.

Kako prenosi N1, tražeći primere dobre prakse zaštite od seksualnog uznemiravanja, kako bi ih primenila u izradi statuta za svoj Filozofski fakultet, studentkinja Ljubica Vlahović prošlog januara posetila je sajt Pravnog.

Otvorila je dokument „Standardi rada” u kome stoji da će studenti biti udaljeni sa ispita ili predavanja, ako se budu oblačili ili ponašali tako da daju povoda za seksualno uznemiravanje ili neki drugi vid diskriminacije.

“Ta odredba poručuje da je žrtva odgovorna za nešto što se njoj desi, da ona može odećom ili bilo kojim svojim ponašanjem da izazove seksualno ili bilo kakvo drugo nasilje ili diskriminaciju, što ja mislim da je zločin i to ne sme nigde da se govori, ni u javnom prostoru, a posebno ne na Pravnom fakultetu i u njihovim dokumentima”, navela je Vlahović.

Odlučila je da se obrati Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, od koje je 17. marta dobila odgovor da će tražiti objašnjenje Pravnog fakulteta i da će je obavestiti o daljem postupanju.

“Od tada, pa do sada, kada je to ponovo isplivalo u javnost, mene niko nije kontaktirao, niti se nešto promenilo, jer sam pre dva dana kad sam to objavila na društvenim mrežama ušla na sajt Pravnog fakulteta i taj član je stajao tamo i dalje”, dodaje ona.

Poverenica naglašava da je njena kancelarija reagovala na dopis i da je fakultet kontaktiran još pre nekoliko meseci.

„Jer je to obraćanje građanke stiglo na kraju mog prvog mandata, u međuvremenu se ništa nije dešavalo, pa smo obnovili taj zahtev Pravnom fakultetu i trenutno teče rok od 15 dana da odgovore na naše obraćanje i verujem da će i to stići, pa ćemo videti zaista šta je bilo“, napominje Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Dekan: Standard o radu nikada nije postao norma

Fakultet možda još nije odgovorio Poverenici, ali jeste pojedinim novinama. Dekan Zoran Mirković objašnjava – bila je to nesrećna formulacija, pravno i moralno neodrživa.

“Taj Standard o radu nikada nije postao norma na Pravnom fakultetu. On jeste napisan, ali nikada nije sproveden kao važeći. Jednostavno, dospeo je u etar i mi smo više puta pokušali da ga sklonimo sa Gugla zato što se ne sprovodi, ali jednostavno nismo uspeli”, saopštio je dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković.

Međutim, po svemu sudeći jesu uspeli, jer dokumenta na sajtu nema, umesto njega samo poruka da stranica ne postoji.

A iako je njegovu reakciju pročitala u medijima, poverenica pozdravlja objašnjenje dekana da nije reč o zvaničnom dokumentu.

“To bi bilo nešto što je apsolutno diskriminatorno, jer žrtva ne može biti kriva ni za šta niti izazvati na nekakvo ponašanje”, kazala je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

U Komitetu pravnika za ljudska prava poručuju da je dokument nastao 2005, kada pitanja zlostavljanja i diskriminacije nisu bila regulisana zakonom kao što su danas, ali da to ne opravdava Pravni fakultet koji je dužan da ažurira pravila poslovanja.

“Ali prosto mislim da se ovaj propust može pripisati pre jednoj neažurnosti, nego zaista nameri da se na drugačiji način definišu pojmovi od onoga kako su definisani zakonom”, istakla je Milena Vasić, iz ove organizacije.

Vasić smatra da bi Pravni fakultet trebalo da bude institucija koja podiže standard, a ne da ga spušta i dodaje da je dobro što je dokument povučen jer to ukazuje da su svesni problema, dok je za Vlahović tužno to što institucije funkcionišu tek kada javnost reaguje burno.

