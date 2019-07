Predavanje o Nikoli Tesli u PTT muzeju u Beogradu

Predavanje „Teslino obrtno magentno polje i razvoj električnih mašina“ održano je večeras u PTT muzeju u Beogradu povodom 163. godišnjice rodjenja tog pronalazača.

Tokom predavanja su prikazani dvadesetominutni snimak o Teslinom životu, jedina pesma koju je Tesla napisao i dela njegovog prijatelja Peruna Perunovića, guslara koji je svirao srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata.

Na skupu u okviru tribine „Kultura putem pošte“ dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Slobodan Vukosavić izjavio je da je Tesla inspiracija za to koliko su neslućene mogućnosti čoveka.

„Tesla je uspeo da savlada svoje unutrašnje ‘košuljice’, razvije svoj um i napravi stvari zbog kojih su ga u njegovo vreme nazivali čarobnjakom. Nije slučajnost da su njegovi savremenici smatrali da je on čovek koji je napravio 20. vek“, kazao je Vukosavić

On je dodao da je Tesla imao sposobnost da u mislima projektuje aparate i obavlja eksperimente što mu je omogućilo da do rezultata dodje mnogo pre svojih takamaca koji su sve to umeli samo u laboratoriji.

„Da nije bilo njegovih patenata, svet ne bi izgledao onako kako danas izleda. Nadasve je važan izum obrntog magnetnog polja koji je omogućio da naptavimo današnje sinhrone i asinhrone elektro-motore i mašine“, rekao je Vukosavić.

Svečana akademija i predavanje na temu „Teslino obrtno magentsko polje i razvoj električnih mašina“ održani su u okviru Dana nauke koji je posvećen Tesli, a obeležava se na dan njegovog rodjenja.

Tokom večerašnjeg skupa je za jesen najavljeno sastavljanje inicijativnog odbora za osnivanje „Medjunarodne Tesline akademije“ čiji bi članovi bili najznačajniji naučnici, pisci, književnici i umetnici koji su se dokazali svojim delom, i bavili se životom i delom Tesle.

