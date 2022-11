Predlagači: Šapić izgubio legitimitet da vodi grad, tri krize potresaju Beograd

BEOGRAD – Opozicioni odbornici, predlagači dnevnog reda šeste sednice Skupštine grada Beograda, ocenili su da je gradonačelnik Aleksandar Šapić izgubio legitimitet da upravlja Beogradom, a zamerili su mu i što danas ne prisustvuje sednici.

Šefica odborničke grupe „Ujedinjeni“ Mila Popović rekla je da Šapić kao neko ko je kršio zakon i nelegalno legalizovao objekat ne može da se bori protiv nelegalne gradnje u Beogradu.

Prema njenim rečima, član 219a Krivičnog zakona kaže da lice koje gradi objekat bez dozvole se kažnjava kaznom od šest meseci do pet godina zatvora i novčanom kaznama, a da kada lice nastavi gradnju iako mu je građevinska inspekcija naredila da je obustavi, kažnjava se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

„Šapić je gradio bez građevinkse dozvole i nastavak gradnje iako je naređeno da obustavi i to su krivična dela. Ne može da vrši nadzor nad celokupnom inspekcijom grada Beograda i obavlja funkcije gradonačelnika neko ko je kršio zakon“, poručila je Popović.

Dodala je da član 359 Krivicnog zakona kaže da će službeno lice koje iskorišćavanjem svog položaja pribavi sebi imovinsku korist biti kažnjen sa šest meseci do pet godina zatvora, a ako je imovinska vrednost veća od 450.000 dinara, kazna je od jedne do osam godina, dok ako je viša od 1,5 miliona dinara kazna je od dve do 12 godina.

„Podsećamo da Zakon o sprečavanju korupcije kaže da je javni službenik dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa i da odgovorno obavlja javnu funkciju“, rekla je Popović.

Šef odborničke grupe „Za dobar grad-Moramo“ Dobrica Veselinović kazao je da su na današnjoj sednici želili da raspravljaju i o tri krize koje potresaju Beograd i koje, kako kaže, pogađaju sve nas bez obzira na ideologiju, političke stranke.

Prva kriza koju je istakao je zagađenje vazduha.

„Za nas je neprihvatljivo da je Beograd godinama na vrhu najzagađenijih gradova na svetu. Žao mi je što nema političke hrabrosti i vizije da se uhvatimo s ovim problemom u koštac“, kazao je Veselinović.

Kada je reč o stambenoj krizi, Veselinović kaže da su čuli i u sali Skupštine da se neki hvale da je kvadrat 10.000 evra i dodao da ne zna kome to služi na čast kada je prosečna plata u Beogradu 75.000 dinara.

„Beogradu pod hitno treba ozbiljan poduhvat javne stanogradnje i plan kako možemo da imamo 100.000 stanova u našem vlasništvu kako bi omogućili da ljudi mogu u ovom gradu da žive. Ljudi ovde ne žele da ostanu jer im je vazduh zagađen i ne mogu da imaju krov nad glavom. Kontrolisana zakupnina može da se uvede, tako možemo da omogućimo da građani žive normalno i da imaju krov nad glavom, da ne moraju da rade po tri posla kako bi imali da plate stan“, kazao je.

Veselinović ističe i da su projekti energetske efikasnosti zanemarljivo malo ostvareni i navodi da je prioritet da ulože u opsežnu izolaciju kuća i stanova kroz javni program kako bi manje trošili.

Dodaje da je neophodno da se uloži u program u subvencionisanja individualnih ložišta koji su možda najveći zagađivači u gradu.

„Hajde da kažnjavamo zagađivače, da javne objekte prebacimo na efikasnije načine grejanja“, kazao je Veselinović i dodao da je potrebno da se ispravi nepravda i da se smanje računi za grejanje za period odlaganja grejne sezone.

(Tanjug)

