Predstavljen projekat „Preduzmi ideju“ kojim USAID podržava preduzetnike

BEOGRAD – Inicijativa „Digitalna Srbija” danas je predstavila projekat „Preduzmi ideju“ kroz koji će uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) podržati preduzetnike i one koji će to tek postati na putu od inovativnih ideja do globalnih startap kompanija.

Konzorcijum okupljen oko ovog projekta vrednog preko 4,2 miliona dolara će se fokusirati na promociju preduzetničkih vrednosti, jačanje veza između akademske i poslovne zajednice, podsticanje multidisciplinarnog pristupa u razvoju inovacija i drugim temama važnim za dalji razvoj inovacionog ekosistema Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.