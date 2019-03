Predstavnici protesta i čelnici RTV razgovarali o programu

Predstavnici protesta „Jedan od pet miliona – Novi Sad“ razgovarali su danas u zgradi Javnog medijskog servisa Radio-televizije Vojvodine (RTV) sa direktorom te medijske kuće i rukovodstvom o nezadovoljstvu gradjana načinom na koji ta kuća izveštava o protestima u Novom sadu i širom Vojvodine.

Kako je rečeno novinarima nakon sastanka, RTV je zatražila tri dana kako bi odgovorila na zahteve koji su predati rukovodstvu te medijske kuće u pisanoj formi.

U zahtevima se traži da ta kuća počne „kontinuirano, objektivno i profesionalno“ da izveštava o protestima u svojim informativnim emisijama, te da u centralnoj informativnoj emisiji „Dnevnik u 17 sati“ obezbedi „ne manje od pet minuta“ za teme vezane za proteste.

Drugi zahtev je da RTV počne „redovno da realizuje emisije u kojima će učesnici protesta ‘Jedan od pet miliona’, opozicione političke partije i druge organizacije redovno imati mogućnost da iskažu stavove“.

Traži se da izveštavanje o protestima bude omogućeno i na manjinskim jezicima, da teme budu emitovane i na radiju, kao i na drugim platformama na kojima izveštavaju novinari RTV, a svi zahtevi su utemeljeni na zakonskim obavezama javnih servisa u Srbiji.

Predstavnik demonstranata sa protesta „Jedan od pet miliona“ Stanko Bosnić rekao je da je zadovoljan „činjenicom da se ovaj razgovor dogodio“, ali da ishodom sastanka nisu zadovoljni.

„Jedan od ključnih razloga naših protesta je stanje u medijima. RTV je neke od naših zahteva prokomentarisala kao pritisak na slobode rada novinara i redakcija. Mi smatramo da je naša današnja poseta upravo suprotna i da ovim činom, insistiranjem na poštovanju zakona, i na obavezama RTV, upravo radimo suprotno i obezbedjujemo zakonitost i slobodu rada novinara, a u skladu sa normama profesije“, rekao je Bosnić.

Dodao je da su kvalitativnu ocenu programa RTV dali gradjani na protestima, na kojima svaki put zastanu i iskažu nezadovoljstvo ispred zgrade RTV.

„Program RTV ne ispunjava obaveze koje je preuzeo i koje ima na osnovu zakona i propisa. Već tri meseca se održavaju protesti, a niko od predstavnika RTV nije uzeo za shodno da nas uključi i da o tome izveštava“, rekao je on i dodao da se u svim komentarima na portalima RTV vide negativni komentari prema učesnicima protesta i tendenciozne vesti, a nije omogućeno da se čuje „druga strana“.

Dodao je da će u sledeća tri dana komunicirati sa rukovodstvom RTV i dok ne dobiju odgovore, a u petak 29. marta će o tim odgovorima obavestiti javnost u Novom Sadu, kao i u celoj Vojvodini i Srbiji.

Direktor RTV Miodrag Koprivica rekao je da je RTV primio pisane zahteve ovlašćenih predstavnika protesta „Jedan od pet miliona“, ali da se u razgovorima koji su vodjeni nisu saglasili oko teme izveštavanja i ocenama o tome kako je RTV informisala o protestima.

„To ne znači da te razgovore ne treba da nastavimo. Ali mi ovde imamo 28 strana teksta o tome kako je RTV i u kom vremenu izveštavala o protestima“, rekao je Koprivica.

Prema njegovim rečima, delove tih zahteva RTV smatra „pritiskom na uredjivačku politiku javnog medijskog servisa“, a to su pre svega zahtevi o minutaži u centralnim informativnim emisijama koje bi bile posvećene protestima.

Koprivica je kazao da rukovodstvo RTV ne bi volelo da „neko na svom putu ka vlasti, pogazi javni medijski servis“.

„Mi to nećemo dozvoliti nikome, mi branimo nezavisnost naših urednika, ja kao direktor imam odgovornost za osnovni proizvod, a to je program, a glavni i odgovorni urednici odgovaraju za svoji program i to im niko ne može uskratiti“, rekao je Koprivica.

Dodao je da je svestan da je „deo gradjana nezadovoljan načinom na koji RTV izveštava o protestima“, te da rukovodstvo RTV nije „gluvo i slepo pa da to ne vidi“.

„Mi ćemo sve analizirati, daćemo odgovor i videćemo na čemu smo“, dodao je on.

(Beta)