Predstavnici Velike Britanije i nezavisnih lokalnih medija o podršci i pritiscima (VIDEO)

Zamenica britanske ambasadorke Rebeka Fabrici i direktor Britanskog saveta (British Council) za Zapadni Balkan Piter Braun razgovarali su danas u Nišu sa predstavnicima tri lokalna medija o podršci koja im je potrebna zbog povećanog broja napada, zloupotrebe pravnih instrumenata, cenzure i lažnih vesti.

Predstavnici Južnih vesti, portala Info vranjske i JUGpressa rekli su da su nezavisni mediji i novinari na jugu Srbije godinama izloženi brojnim pritiscima, a kao najnoviji primer naveli su tužbe beogradske firme „Milenijum tim“ protiv JUGpressa i portala Infovranjske, zbog toga što su preneli izveštaje sa konferencija za novinare Narodne stranke.

Glavna urednica Južnih vesti Gordana Bjeletić kazala je da oni koji pokušavaju da na različite načine spreče razotkrivanje nelegalnih stvari, kao i njihovi počinioci, na vrlo kreativan način pokušavaju da onemoguće novinare da rade svoj posao.

„Nekada ranije to su bile otvorene pretnje, bilo je više fizičkih napada. Sada vidimo, što je jako opasno, da se za to koriste sva raspoloživa sredstva u državi“, navela je Bjeletić.

Prema njenim rečima, profesionalnim novinarima je veoma bitno da mogu da računaju makar na pravnu zaštitu, ali u ovoj situaciji ne mogu ni na to da računaju.

„Južne vesti su zbog lažnog portala koji je ukrao ime Južnih vesti podnele tri prijave. Medjutim, dve instance su odbacile jednu krivičnu prijavu, a pravnici to tumače kao skandal, jer su upotrebljeni argumenti bez ikakvog pravnog osnova“, rekla je Bjeletić.

To je, dodala je, upravo ono što medijima zapravo uliva najveću nesigurnost.

„Mi jesmo navikli da živimo i radimo sa pritiscima, to je inače ono što naš posao nosi, ali je opasno to što sistem zaštite u ovoj zemlji ne funkcioniše. Sistem štiti nasilnike. Ono što nas ohrabruje je to što nas javnost štiti“, dodala je Bjeletić.

Glavna urednica JUGpressa Ljiljana Stojanović podsetila je da je beogradska firma „Milenijum tim“ ovog proleća tužila tu medijsku kuću i zatražila odštetu od 200.000 evra zbog prenošenja izveštaja sa konferencija Narodne stranke u Leskovcu i Vranjskoj Banji.

Stojanović je kazala da je „Milenijum tim“ tužio JUGpress praktično zbog toga što je ta medijska kuća radila svoj posao.

„Cifra od 200.000 evra je za nas nezamisliva. Problem nam je i taksa koju treba platiti za odgovor na tužbu, da ne govorimo o advokatima i svemu ostalom što prati jedan sudski proces“, rekla je Stojanović.

Prema njenim rečima, podrška britanske ambasade i Britanskog saveta u novonastaloj situaciji mnogo znači toj medijskoj kući.

„JUG press postoji 15 godina i za to vreme smo svašta preživeli i znamo da je svaka podrška itekako važna, kako od čitalaca, tako i od ljudi koji moraju da skrenu pažnju onima koji donose odluke, da ne mogu tako da postupaju sa medijima“, rekla je Stojanović.

Navela je da je na jugu Srbije opstanak medija koji nisu pod kontrolom vlasti gotovo nemoguć, zbog različitih vrsta pritisaka koji idu od pretnji, preko tužbi, do ozbiljnih ekonomskih pritisaka i toga da nezavisni mediji ne dobijaju novac za projekte na konkursima za finansiranje javnog interesa.

Glavni urednik portala Info vranjske Saša Stojković podsetio je da je firma „Milenijum tim“ tužila i tu medijsku kuću i zatražila 100.000 evra odštete zbog izveštaja sa konferencije za novinare Narodne stranke.

Stojković je dodao da je „Milenijum tim“ tužio Info vranjske, a da prethodno nije tražio demanti.

„Nama je podrška medjunarodnih organizacija jedina slamka spasa. Sa drugih strana pomoći nema. Podrška javnosti je ono što nas održava u životu, ali ovde se ne radi o takvoj vrsti naše potrebe“, izjavio je Stojković.

On je kazao da je tužba od 100.000 evra nešto što bi uništilo i daleko veće firme, a ne bilo koji medij u Srbiji.

„Očigledno je da mnogima u ovoj zemlji smeta što se bavimo stvarnošću, a ne time kako je lepo u parku ili kako deca kreću u školu. Očigledno je da su mnogi spremni da učine sve kako bi nam zatvorili usta, ali nadam se da nećemo dozvoliti da javnost žmuri i da nas neko silom gura u ćutanje“, naveo je Stojković.

Zamenica britanske ambasadorke Rebeka Fabrici rekla je da njena zemlja ostaje posvećena slobodi medija i podršci demokratiji i ljudskim pravima širom sveta.

Verujemo, dodala je Fabrici, da su nezavisni mediji osnova svakog funkcionalnog društva i da vode većoj stabilnosti i prosperitetu.

„Posvećeni smo i tome da ukazujemo na sve slučajeve kršenja medijskih sloboda, na svim nivoima, bilo gde u svetu, jer verujemo da oni koji zloupotrebljavaju i ograničavaju medijske slobode moraju za to da odgovaraju“, kazala je Fabrici.

Podsetila je da je Velika Britanija 2018. godine pokrenula Kampanju za slobodu medija 2018, koja je dovela do osnivanja Globalne koalicije za slobodu medija, na konferenciji u Londonu u julu 2019. godine.

„Koalicija u ovom trenutku ima 47 država članica i one su se obavezale da će raditi na poboljšanju slobode medija u svojim državama, ali i globalno. Srbija je članica Koalicije“, rekla je Fabrici.

Glavni ciljevi Koalcije, dodala je, jesu sloboda medija, bezbednost novinara i odgovornost za sve koji napadaju novinare zbog toga što rade svoj posao.

„Kao kopredsedavajući, zajedno sa našim kanadskim kolegama, mi ćemo, kao i do sada, nastaviti da ukazujemo na sve slučajeve i situacije koje nisu u skladu sa ovim ciljevima“, navela je Fabrici.

Direktor Britanskog saveta za Zapadni Balkan Piter Braun izjavio je da se ljudi oslanjaju na lokalne medije za informacije o svojim zajednicama i lokalnoj samoupravi, i da je od ključnog značaja da novinari imaju pristup tačnim informacijama.

Na sastanku je rečeno i da Velika Britanija finansiranjem programa „Mediji za sve“ (Media for All) pomaže medijima na Zapadnom Balkanu da ostvare finansijsku nezavisnost.

Projektom se pruža podrška i medijima mladih i mladim novinarima, jača glas žena i drugih nedovoljno zastupljenih grupa u regionu.Ceo video materijal možete pogledati OVDE

(Beta)

