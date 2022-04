Prekinuto suđenje bivšem zameniku načelnika SBPOK-a, sudija zatražio svoje izuzeće

Do ove situacije je došlo nakon što je Papićev branilac, advokat Branislav Tapušković zatražio od suda da obezbedi tonsko snimanje suđenja, ili ukoliko to nije moguće, da on direktno diktira u zapisnik, što je sudija odbio.

Tapušković je nakon toga rekao da je sudija „zavredio“ da zatraži njegovo izuzeće, ali da to nikad nije uradio do sada pa neće ni ovog puta, zbog čega je Grklić sam tražio svoje izuzeće.

(Tanjug)

