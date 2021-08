Prelaz Bački Vinogradi radi produženo do 12. septembra

BUDIMPEŠTA – Integrisani mađarsko-srpski granični prelaz Ašothalom-Bački Vinogradi do 12. septembra radiće do 22 časa, umesto do 19 sati, saopštila je mađarska policija.

Produženo radno vreme prelaza trebalo je da važi od 9. avgusta do večeras, ali će to važiti još do do 12. septembra, prenosi RTS.

Drugi manji granični prelazi Horgoš 2, Đala, Rabe i Rastina, radiće uobičajeno od sedam do 19 časova, kao i prelaz Bajmok koji vikendom radi do ponoći.

Granični prelazi Horgoš, Kelebija i Bački Breg otvoreni su za saobraćaj 24 sata.

(Tanjug)

