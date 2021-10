Premijera filma o Branku Pešiću u četvrtak u Kombank dvorani

BEOGRAD – Premijera dokumentarnog filma o Branku Pešiću „Gradonačelnik“ biće premijerno izvedena u četvrtak, 28. oktobra u Kombank dvorani, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je, gostujući na TV Prva, rekao da je bivši beogradski gradonačelnik mnogo toga ostavio Beogradu i da je zaslužio da ga se večno sećamo.

„Njegovi saradnici govore u filmu. Branko Pešić je uspešno vodio Beograd, a ideja je da sačuvamo uspomenu na njega, jer on to zaslužuje“, rekao je Vesić.

On je podsetio i da će do kraja godine biti podignut spomenik Pešiću, u pešačkoj zoni u Zemunu i dodao da se uređuje Zemunski kej od Venecije do Lida, te da će taj deo grada izgledati kao „Beograd na vodi“.

„U Pešićevo vreme urađena je Gazela, Terazijski tunel, hotel Jugoslavija, Beograđanka… Zaslužio je da ga se večno sećamo“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

