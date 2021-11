Preuzete obaveze daju 65% šansi svetu da ograniči zagrevanje

GLAZGOV – Američki izaslanik u Ujedinjenim nacijama za klimu DŽon Keri izjavio je danas da trenutne preuzete obaveze za smanjenje emisije ugljenika znače da svet ima 65 odsto šansi da ograniči porast prosečne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa.

Keri je na radnom doručku svetskim gradonačelnicima na globalnom samitu o klimi u Glazgovu rekao da je sa najnovijim obavezama preuzetim na COP26, oko 65 posto globalne bruto domaće proizvodnje sada pokriveno izvodljivim planovima vezanim za klimatske promene, prenosi Rojters.

„Ali to znači da 35 odsto nije. A ne možemo bez tih 35 odsto. To ne možete da uradite osim ako se svi ne uključimo“, ocenio je on.

Takođe je istakao da je važno da svet ostvari ciljano rezanje globalne emisije za 50 posto do 2030. godine, ako želi da do sredine veka dostigne neto nultu emisiju.

„Nema ništa od 2050, ako se ne ispune ciljevi 2030“, upozorio je Keri.

(Tanjug)

