Prijave REM-u protiv Pinka i Hepija (VIDEO)

Udruženje za zaštitu ustanovnosti i zakonitosti podnelo je danas tri prijave Regulatornom telu za elektronske medije (REM) u kojima ukazuju da su televizije Hepi i Pink prekršile odredbe Zakona o elektronskim medijima.

Istovremeno, organizacija Mladi u pokretu organizovala je performans „U ime kulture“, gde je kultura simbolično, u prisustvu lekara, na nosilima i infuziji „uneta“ u zgradu REM-a.

Predsednik Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović kazao je da je jedna prijava podneta protiv Hepi televizije jer je jedan od učesnika rijaliti programa „Parovi“ uneo pištolj.

On je ukazao na to da i dalje nije poznato da li je učesnik uneo pravi pištolj, jer ako jeste onda bi to trebalo krivično da se sankcioniše pred sudovima, a ukoliko je pištolj bio lažan u pitanju je neistinito izveštavanje.

„I tu postoji jedna daleko dublja posledica, a to je da se šalje poruka da je u ovom društvu nasilje dozvoljeno,“ ocenio je Manojlović.

Druge dve prijave podnete su protiv televizije Hepi i Pinka zbog promovisanja nadrilekara Miroljuba Petrovića.

„On je izmedju ostalog promovisan kao ekspert za zdravstvena pitanja, a posle toga imamo informaciju da je jedna osoba umrla usled ‘bagatelisanja’ lekarske struke. Smatramo da su televizije odgovorne i dužne da ne pristupe obmanjivanju javnosti i reklamiranju usluga gde se koristi naivnost gradjana“, rekao je Manojlović.

Istakao je da njegovo udruženje veruje u institucije, zbog čega su i podneli prijave REM-u kako bi inicirali njegovo postupanje.

„Do sada je REM uglavnom izricao opomene, ali zbog težine ovog slučaja smatramo da bi to bilo apsolutno neprihvatljivo. Trebalo bi da se pošalje jasna poruka da kršenje zakona nije dozvoljeno i da televizije imaju odgovrnost s ozbirom da formiraju javno mnjenje“, rekao je on.

Dok je Savo Manojlović predavao prijave, u holu REM-a Mladi u pokretu su organizovali performans kako bi ukazali da je na televizijama neophodno više kulturnog sadržaja.

„Ne, kultura nije umrla, zato i organizujemo kampanju, jer verujemo da ima nade. Želimo da ukaženo da je stanje u kulturi alarmantno i svesni smo da mi kao gradjani moramo da reagujemo“, rekla je za agenciju Beta predsednica te organizacije Marina Pavlić.

U planu Mladih u pokretu je da se u njihovu kampanju „U ime kulture“ uključi 500 ljudi, trenutno ih je 80, kako bi „dizali tenziju“ i omogućili prodor kulturnog sadržaja.

(Beta)