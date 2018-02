Prilika za zaposlenje: Šansa za 3.000 nezaposlenih Beograđana

Filijala za grad Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje pozvala je nezaposlene sugrađane na veliki Beogradski sajam zapošljavanja i praksi, koji će biti održan 21. februara 2018. godine u Domu omladine Beograda, od 10 do 16 sati.

Ponudu slobodnih poslova predstaviće više od 110 firmi, kojima je potrebno preko 3.000 radnika različitih profila i stepena kvalifikacija: pravnika, menadžera prodaje, operatera u kol-centru, proizvodnih i fizičkih radnika, radnika obezbeđenja, inženjera i tehničara, prodavaca, savetnika za osiguranje, mesara, kasira, magacionera, objavljeno je na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebne su takođe i medicinske sestre, negovatelji i lekari, programeri, administrativci i komercijalisti, auto-mehaničari, auto-električari, grafičari i dizajneri, farmaceuti, tehnolozi, konobari, kuvari, higijeničari, recepcioneri, građevinski i mašinski radnici, turizmolozi, vozači autobusa,…

U okviru pratećeg sajamskog programa, u bioskopskoj sali Doma omladine će od 11 do 15:30 sati biti organizovana radionica „Znanjem do cilja“, namenjena budućim preduzetnicima koji planiraju pokretanje privatnog biznisa, dok će u Maloj sali od 12 do 13 sati biti organizovana prezentacija aktuelnih javnih poziva NSZ za ovu godinu.

Svi koji su u potrazi za poslom imaće priliku da na sajmu uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju svoje radne biografije (CV). Na štandu Nacionalne službe svi zainteresovani će dobiti informacije o aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, dok će nezaposlenima biti pružena i pomoć u pisanju radne biografije (CV).

Organizatori Beogradskog sajma zapošljavanja i praksi su Skupština grada Beograda, beogradska filijala NSZ i Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda. Zvanično otvaranje manifestacije je u 11 sati, kada će se prisutnima obratiti predstavnici partnerskih institucija, organizatora sajma.

(Tanjug)