Pripremite sanke: stiže nam SNEG

Prema prognozama meteorologa, biće i do 30 centimetra snega u delovima Vojvodine, a do 20 u Beogradu. Dakle, deca će konačno moći na sankanje i grudvanje jer nam beli pokrivač stiže baš kad treba – za vikend.

Prema trenutnim prognozama meteorologa, u Beogradu se očekuje 10 do 20 centimetra snega, u zavisnosti od dela grada, a u Vojvodini i preko 20, a ako se prognoze i ostvare, u zapadnim delovima Bačke, lokalno, i oko 30 centimetra.

Najmanje snega biće na jugu i jugositoku Srbije i za vikend će građani tamo imati uglavnom kišu.

Sutra će u celoj zemlji biti pretežno sunčano, a tokom jutra u većini predela slab mraz.

– Jutarnje temperature kretaće se od -5 na jugu do 0 na severu, a tokom dana od 3 do 7 stepeni Celzijusovih. Na krajnjem jugu Srbije prognoze kažu da se očekuje povećanje oblačnosti, tako da će tamo biti uslova za susnežicu i sneg. U petak sa jugozapada sledi naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti na veći deo Srbije i doneće celoj zemlji kišu, a planinskim predelima susnežicu i sneg. Maksimalne dnevne temeprature vazduha biće od 1 do 7 stepeni. Tog dana uveče i delom u subotu ponegde bi bilo uslova za ledenu kišu uglavnom u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Takođe, u istom periodu u košavskom području duvaće jak vetar. Na jugu Banata i donjem delu Podunavlja imaće olujne udare.

Tokom noći između petka i subote kiša će preći u susnežicu i sneg i na severu, zapadu i nižim predelima jugozapadne Srbije.