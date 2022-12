Privremeno rešen problem sa grejanjem, učenici u školskim klupama

BEOGRAD – Nakon onlajn nastave učenici Osnovne škole “Vladislav Petković Dis” od danas ponovo pohađaju nastavu iz školskih klupa jer je problem sa grejanjem privremeno prevaziđen, a temeperatura je, kako kažu nadležni, zadovoljavajuća.

Gradska opština Zvezdara pripremila je projekat sanacije celokupne zgrade škole, koja je izgrađena 1967. godina i to predstavlja trajno rešenje problema.

“Najvažnija informacija u ovom trenutku je da se đaci Osnovne škole ‘Vladislav Petković Dis’ od danas ponovo vraćaju u školske klupe zahvaljujući angažovanju stručnih ljudi u prethodnih nekoliko dana koliko je trajao ovaj problem. Pronađeno je privremeno rešenje preusmeravanjem toplotne energije na učionice koje đaci koriste i prvo polugodište će privesti kraju onako kako i treba u prostorijama škole”, rekao je za Tanjug Vladan Jeremić, predsenik GO “Zvezdara” i dodao:

„Meni je žao što se ovo desilo jer jedna dobra ideja i realizacija te ideje zamene nekadašnjeg kotla koji je bio na lož ulje, pre toga na ugalj i koji je naravno prouzrokovao i zagađenje vazduha zamenjen je realizacijom zajedničkog projekta sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine novim kotlom na pelet. Međutim, problem je nastao iz razloga što je ovo jedna od najstarijih škola, ovaj objekat ima blizu 4000 kvadrata, građen je šezdesetih godina i apsolutno ne ispunjava kriterijume za energetsku efikasnost. I bez obzira što su radijatori bili vrući – temperatura u učionicama nije bila na propisanom nivou”, rekao je Jeremić.

Nastava će od danas pa do kraja prvog polugodišta biti organizovana u dve smene.

„Učenici mlađih razreda pohađaće prvu smenu, a starijih drugu. U prethodnih devet dana potrudili smo se da deca što manje osete teškoće, za koje znamo da postoje u nastavi na daljinu. Potrudićemo se da do kraja polugodišta u interesu dece savladaju sve ono što je potrebno i budu na adekvatan način ocenjeni u boljim uslovima za rad. Svi smo se angažovali da dođemo do rešenje. Od Gradske opštine Zvezdara do zaposlenih u školi. Temperatura u učionici je trenutno 20 stepeni”, rekla je za Tanjug Tatjana Galić, direktorka OŠ „Vladislav Petković Dis“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.