Prodavnice u Beogradu moći će da rade do 18 sati

BEOGRAD – Prodavnice na teritoriji Beograda moći će da rade do 18 sati, odlučio je Gradski štab za vanredne situacije.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević rekao je da je usvojena odluka o novom radnom vremenu prodajnih objekata i zelenih pijaca na otvorenom na teritoriji grada Beograda.

„Prodavnice će moći da organizuju svoj rad tako da budu otvorene maksimalno do 18 časova, dok će pijace na otvorenom moći da rade od 7 do 15 časova“, rekao je on, prenosi Beoinfo.

U svim prodajnim objektima i pijacama na otvorenom obavezno je korišćenje zaštitne opreme i držanje socijalne distance između kupaca i prodavaca, kao i preduzimanje mera svakodnevne dezinfekcije objekata i radnih površina.

Nikodijević je rekao da se nastavlja aktivnost JKP „Gradska čistoća” na suzbijanju larvi komaraca na otvorenim površinama.

„U proteklih mesec dana tretirano je 1.500 hektara površina u Beogradu, a obuhvaćene su kanalske mreže na levoj obali Dunava, kao i kanali na desnoj obali Save, Makiškom i Surčinskom polju, Ostružnici, Umci kao i na području opštine Novi Beograd na nasipima od bloka 45 do mosta kod Ostružnice“, rekao je on.

(Tanjug)