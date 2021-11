Prof. dr Georgios Konstantinidis: „Preporučiću vakcinu za svu decu“

BEOGRAD – U Američi je počela vakcinacija dece uzrasta od pet do 11 godina. Prvu dozu primilo je više od 360.000 mališana. Prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, gostujući u „Uranku“ na K1 televiziji je rekao da je u Americi preporučena vakcinacija sve dece, ne samo onih ugroženih sa udruženim bolestima.

„Mi smo isprva dali preporuku za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina, ali samo za one sa hroničnim bolestima koja su u povećanom riziku od razvijanja teške kliničke slike ako obole od kovida. Mi smo jedna od poslednjih zemalja koja je dala preporuku za vakcinaciju sve dece od 12 do 15 godina. Od juna do danas vakcinisano je tek 8.500 dece“ rekao je Konstantinidis i dodao da je oprez na početku bio neophodan.

(Tanjug)

