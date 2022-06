Prof. dr Radan Stojanović: HPV vakcina je bezbedna i efikasna

„Eefikasnost HPV vakcine, koja sprečava rak grlića materice, je 90 odsto kada se ona da pre kontakta sa virusom, pa se zbog toga preporučuje deci između 11. i 14. godine života“, rekao je za K1 prof. dr Radan Stojanović, klinički farmakolog i profesor medicinskog fakulteta.

Stojanović kaže da su različiti načini davanja u odnosu na uzrast u kojem se deca vakcinišu, pa se tako ovo cepivo daje u dve doze deci od 9 do 14 godina, kod osoba uzrasta od 14 do 19 godina daje se u tri doze, dok pojedini stručnjaci preporučuju da se daje čak i do 26. godine.

(Tanjug)

