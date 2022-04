Profesor Milan Vujanić za Tanjug: Alkohol i nepažnja kobni su za vozače

Prema njegovom mišljenju, tome nije posvećeno dovoljno pažnje sem poslednjih godinu dana kada je, kako je istakao, Agencija za bezbednost saobraćaja imala sjajne spotove koji deluju na građane.

U izjavi za Tanjug naveo je da nije samo za Srbiju specifično da vozači voze nebezbedno i pod dejstvom alkohola već da se sa time suočavaju i druge zemlje, te kao primer naveo Englesku u kojoj se koristi poruka „Think before you drink before you drive“ („Razmislite pre nego što popijete pre nego što vozite“).

(Tanjug)

