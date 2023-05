Profesor psihologije kriminala o tragediji u beogradskoj školi: Nije bila impulsivna reakcija

Profesor psihologije kriminala u penziji Dobrivoje Radovanović ocenio je danas da je tragedija u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikar“ bila „tipičan primer kopije zapadnog ponašanja tinejdžera“.

On je za agenciju Beta rekao da je o svemu što se desilo informisan posredstvom medija, te se založio za jačanje bezbednosnih mera i uvodjenje stručnih timova, sa i psiholozima i pedagozima, u obrazovne ustanove.

Radovanović, inače i bivši direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je kazao i da je reč o „tragediji koju je Srbija prvi put doživela“, te da to što je dečak planirao ubistva govori da nije reč „o impulsivnoj reakciji“.

On smatra da nadležni u Srbiji, posle današnje tragedije, mogu jako puno toga da urade, te ukazao da u „baš svim školama“ treba da postoje školski policajci.

„Za sada je to vrlo problematično rešeno….obično je sada jedan čovek na dve škole“, kazao je Radovanović.

Prema njegovim rečima, mogu se ubaciti i stručni timovi u škole, medju kojiima su i psiholozi i pedagozi.

„Možemo osim toga da rasteramo dilere droga iz školskih dvorišta i da prekinemo i vezu izmedju učenika i navijačkih grupa“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, potrebni su i stručni timovi koji bi mogli da „dete izvuku“ iz vršnjčke grupe sa kriminalnim načinom ponašanja i premeste ga u „grupu sa normalnim načinom ponašanja“.

„Sve su to stvari koje možemo da uradimo ali i da radimo na bezbednosti, poput postavljanja i detektora metala na ulaze u škole“, kazao je on.

Radovanović se osvrnuo na konferenciju za novinare u vladi Srbije o toj tragediji, te ocenio da su učesnici bili „korektni“.

„Nisam ljubitelj ove vlasti…ali moram reći da su bili korektni i na njima je sada da ispune ono što su obećali“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, podaci koje je predstavnik policije saopštio se mogu tumačiti na različite načine ali se vidi da to što se desilo nije bilo impulsivno već planirano reagovanje, „što znači da postoji ozbiljan razlog za to“.

„Šta bi to zaista bilo ne znam… činjenica je da je on ovo planirao i da nije bilo impulsivno“, kazao je on.

Osmoro dece i radnik obezbedjenja ubijeni su jutros u oružanom napadu jednog četrnaestogodišnjeg učenika u Osnovnoj škole „Vladislav Ribnikar“ u centru Beograda.

Šestoro učenika i jedna nastavnica su povredjeni a napadač je uhapšen.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.