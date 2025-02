Profesori niške gimnazije kuvali pasulj za đake, studente i kolege i pozvali sve da se opasulje

Profesori Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ danas su u školskom dvorištu u kazanima kuvali pasulj za đake, studente i svoje kolege iz drugih škola.

Kazali su da se nekada verovalo da pasulj daje snagu i osvešćuje ljude, te su zato svoju današnju akciju nazvali „Opasulji se“.

„Danas, više nego ikad, potrebno nam je zajedništvo, bistar um i puna srca. Zato se okupljamo uz veliki kazan pasulja – jer pasulj jača telo, a zajedništvo bistri um“, poručili su profesori gimnazije „Stevan Sremac“.

Profesorka gimnazije „Stevan Sremac“ Zorica Milenković je kazala da su one koji do sada, iz straha ili „nedovoljne hrabrosti“, nisu podržali zahteve studenata i profesora, profesori pozvali da se osmele i da to učine.

„Potrebno je da sve ovo izdržimo zajedno do kraja, jer radimo za viši cilj: da bude bolje u prosveti, da se neke stvari promene iz korena, da kada sve ovo stane i kada se vratimo, zaista krenemo ispočetka i da radimo onako kako treba. Da se izborimo za bolje uslove rada, za školu 21. veka“, rekla je Milenković.

Gimnazija „Stevan Sremac“ je odlukom kolektiva obustavila nastavu do ispunjenja studentskih zahteva, a tokom blokade imaju radionice, tribine i predavanja.

„Dolaze nam kolege s fakulteta, mi profesori odlazimo tamo. Pripremamo izložbu, naša dramska sekcija ima svakodnevne probe, pripremaju humanitarnu predstavu“, izjavila je Milenković.

Uz gimnaziju „Stevan Sremac“ u blokadi su i ostale tri niške gimnazije: „Bora Stanković“, „Svetozar Marković“ i „9. maj“.

(Beta)

