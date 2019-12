Profesorka: Orlić (SNS) jedini kandidat za angažovanje nastavnika sa drugih visokoškolskih …

Uzbunjivačica, profesorka u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji Sunčica Ivanović izjavila je danas da u materijalu koji su zaposleni dobili za sledeću sednicu Nastavno-stručnog veća, narodni poslanik SNS Vladimir Orlić se pojavljuje kao jedini kandidat za angažovanje nastavnika sa drugih visokoškolskih ustanova.

„Ako inženjer Vladimir Orlić bude izabran za nastavnika na master studijama za obrazovanje medicinskih sestara, iako je Prosvetna inspekcija već jednom utvrdila da je zaposlen protivzakonito, a mojih osam koleginica koje su se ceo život školovale za ovo još uvek nisu vraćene na posao i nemaju nijedan izvor prihoda, šta je onda uloga ministra osim da obezbedi svojim stranačkim kolegama sedmu ili osmu platu“, navela je Sunčica u pisanoj izjavi.

Kako je navela, kao uzbunjivačica i jedna od devet žena koje već više od godinu dana trpe torturu zbog toga što su ukazale na brojne nezakonitosti u poslovanju Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, želi da kaže da je skandalozna izjava ministra prosvete Mladena Šarčevićeva da im on kao ministar nije potreban jer imaju sud.

„Pošto sam upravo danas krenula na sudjenje zbog torture koju ja i moje koleginice već više od godinu dana trpimo, nakon više od godinu dana obraćanja ministru, ministarstvu, nadležnim organima, prosvetnim inspekcijama, zaštitnicima, poverenicima, akreditacionom telu i svima ostalima, pitam se šta će nam onda uopšte ministar prosvete, ako svaka od nas mora pravdu pojedinačno da traži na sudu u privatnim tužbama“, upitala je ona.

Pitala je i šta će im Ministar koji dozvoljava da se već više od godinu dana ignoriše izveštaj prosvetne inspekcije koji govori o protivzakonitom zapošljavanju nestručnog SNS kadra, o brojnim nepravilnostima prilikom izbora u zvanje, ministar koji je izabrao nacionalno telo za akreditaciju koje odbija da izvrši kontrolu kvaliteta nastave u školi koja obrazuje buduće zdravstvene radnike, koji je svime što je do sada učinio samo pogoršao njihov položaj?

„Šarčević je zapravo juče izjavio da za njega ne važe ni inspekcija, ni uzbunjivači, ni Nacionalni savet za visoko obrazovanje, ni zakon, ni kompetentan kadar, ni kvalitet obrazovanja koje dobijaju medicinske sestre, već isključivo partijske kolege koje čerupaju ono malo što nam je od obrazovanja ostalo“, navela je Ivanović.

Dodala je i da svojim nečinjenjem, ministar Šarčević nije delovao preventivno, iako je bio obaveštavan od samog početka o dešavanjima u jednoj državnoj visokoškolskoj ustanovi.

„Na taj način, doveo je do ukorenjivanja nezakonitosti, nepotizma i loših medjuljudskih odnosa u toj ustanovi. Takodje, doveo je i do iscrpljivanja te državne ustanove i zaposlenih koji zakonito i posvećeno rade svoj posao. Posebno napominjem da je nečinjenjem doveo do gubitka poverenja većine zaposlenih u Ministarstvo prosvete i gubitka vere da se poštenjem, radom, znanjem može nešto dobro postići“, istakla je Ivanović.

