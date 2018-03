Prognoza za mart: Posle snega i leda, stiže nam kiša, kiša i kiša (foto)

Ledeni dani su za nama i u petak nas očekuje čak 15 stepeni. Međutim, RHMZ prognozira da će ostatak marta meseca biti veoma kišovit.

Kako stoji na sajtu RHMZ-a, temperature će se u Srbiji postepeno podizati, da bi do petka stigle i do 15 stepeni u najtoplijem delu dana. Jutarnje temperature, međutim, ostaju blizu nultog podeoka, odnosno kretaće se od dva do tri stepena.

Međutim, ako se pogleda dugoročna prognoza RHMZ-a za mesec mart, izgledi vremena mogu se opisati i kao kiša, kiša, kiša. Naime, svega pet dana neće biti uslova za padavine i to danas 5. marta, 11, 20, 27. i 30 marta. Uslova za snežne padavine biće još 10. marta.

Što se tiče temperatura, jutarnje bi trebalo da se kreću između dva stepena i pet, dok bi najviše dnevne trebalo da budu iznad osam stepeni.