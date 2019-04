Programi za digitalnu pismenost i bezbednost najmladjih u Srbiji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija najavilo je da će sprovesti četvrti IT karavan, školsku kampanju za pametnu i bezbednu upotrebu novih tehnologija, od 16. aprila do 22. maja.

U kampanju je ove godine uključeno 25 škola, odnosno oko 2.000 djaka iz Niša, Novog Pazara, Čačka, Zrenjanina i Beograda, a koncept programa predstavlja takmičenje za osnovce iz poznavanje digitalnih tehnologija i digitalne bezbednosti.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić je na konferenciji za novinare ukazala danas na značaj podsticanja dece i mladih da koriste digitalne tehnologije za učenje i kreativno izražavanje, ali i neophodnost prevencije i edukacije za jačanje njihove onlajn zaštite.

„Istraživanja pokazuju da gotovo svi mladi imaju naloge na društvenim mrežama, a da čak polovina njih ima više od 500 onlajn ‘prijatelja’. To pokazuje koliko je njima važno da budu prisutni i popularni na mreži, i mi želimo da im pokažemo da je to moguće i sa afirmativnim, pozitivnim i bezbednim ponašanjem na internetu“, kazala je Matić i dodala da je slogan ovogodišnjeg IT karavana „Faca interneta“.

Ona je podsetila i da Ministarstvo realizuje projekat „Povezane škole“ u okviru kojeg će biti obezbedjena lokalna računarska mreža za svih 1.700 školskih objekata u Srbiji, koja će omogućiti modernizaciju procesa nastave, i da je završetak prve faze za 500 škola predvidjen do septembra ove godine.

Danas je predstavljena i medijska kampanja za bezbednost dece na internetu „Tvoj internet broj – 19833“ koja promoviše zaštitu dece onlajn i Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, a pratiće i IT karavan.

(Beta)