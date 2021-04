Promena trasa javnog prevoza u Ulici dr Ivana Ribara

BEOGRAD – Zbog radova na opravci i asfaltiranju u Ulici dr Ivana Ribara, na delu od Ulice Jurija Gagarina do okretnice „Blok 45“ od sutra do 29. aprila biće izmenjen rad pojedinih linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi po fazama, a u prvoj koja počinje sutra i traje do 25. aprila, vozila na liniji 95 i minibus liniji E6 će saobracati do MZ „Kozara“, odnosno do stajališta „Blok 61“, koje će imati polazno/dolaznu funkciju.

Na linijama 604 i 605 vozila će ići do terminusa „Novi Beograd (Blok 72)“ ulicama Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina i Mileve Marić Ajnštajn, dok će na linijama 73 i 94 i minibus liniji E1 vozila saobraćati do terminusa „Blok 44“, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom druge faze radova, koja će trajati od 26. do 29. aprila, polazno stajalište linija javnog prevoza privremeno se izmešta na poziciju unutar same okretnice, oko 60 metara ispred redovne pozicije, neposredno ispred ulaza u stambeni blok kod kafane „Princip“.

Kako se dodaje, vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

(Tanjug)

