Promene u radu linija javnog prevoza od 22. do 24. oktobra

BEOGRAD – Usled radova na tramvajskoj kontaktnoj mreži u Bulevaru kralja Aleksandra, na delu od zone raskrsnice sa Beogradskom do zone raskrsnice sa Ruzveltovom ulicom, od 22. oktobra, od 0.30 sati do 24. oktobra, do 3.30 sati, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Za vreme radova linije 2, 6 i 14 se privremeno ukidaju, a linija 5 će saobraćati na relaciji Kalemegdan (Donji grad) do Omladinskog stadiona, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz, a saopštio Beoinfo.

Takođe, linija 7 saobraćaće na relaciji Tašmajdan – Blok 45, linija 10 na potezu Kalemegdan (Donji grad) – Banjica preko Savskog trga, dok će linija 12 saobraćati na relaciji Tašmajdan – Banovo brdo.

Kako se navodi, linije 9, 11 i 13 saobraćaju na svojim redovnim trasama.

Za vreme trajanja radova uspostavlja se privremena autobuska linija 7A na relaciji Trg Slavija – Ustanička, a trasa linije u oba smera je: Trg Slavija – Nemanjina – Resavska – Bulevar kralja Aleksandra – Ustanička.

Vozila sa ove linije će koristiti postojeća, kao i privremena stajališta u Bulevaru kralja Aleksandra, u visini redovnih tramvajskih.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.