Prosečna penzija veća za 1.300 dinara?

Penzioneri u Srbiji bi mogli do kraja godine da dobiju povećanje penzija za pet do šest odsto, ocenjuje Fiskalni savet. To bi na trenutan prosečni iznos penzionog čeka 26.327 bilo nešto više od 1.300 dinara. Oni takođe ističu da se jednokratna pomoć koju su penzioneri ranijih godina dobijali ne vidi u budžetu za 2019, ali nije postojala ni u prethodne dve godine, ali su je najstariji ipak dobili.

Na spisku PIO Fonda su 2.574 penzionera čija primanja su 100.000 dinara i više, i oni su na vrhu liste po visini mesečnog čeka pa mogli bi krajem godine da dobiju 5.000 dinara više. Na računima najbrojnijih penzionera, čiji su čekovi između 35.000 do 40.000 dinara, njih 120.357, povišica bi mogla da iznosi najviše do 2.000 dinara.

Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, istakao je da nove procente povećanja treba pažljivo planirati u drugoj polovini ove godine, a primeniti ih tek od 2020.

On je naglasio da objektivno povećanje u proseku iznosi oko šest odsto. Za njega je dobro je što smo u situaciji da razmišljamo o povećanju, a ne o tome da li plate i penzije treba da budu zamrznute ili umanjene. Ali s druge strane, istakao je Vučković, ne bi trebalo da se odmah po donošenju budžeta i dobrih budžetskih rezultata u prvim mesecima godine krene sa licitiranjem kada će i za koliko uslediti novo povećanje.

I za Nikolu Altiparmakova, člana Fiskalnog saveta je izvesno da penzioneri mogu računaju na dodatno povećanje penzija. Saglasan je da bi moglo da bude od pet do šest odsto.

Momo Čolaković, narodni poslanik PUPS-a, smatra da je jako dobra vest da postoji prostor za uvećanje penzija, ali da bi trebalo odmah da se pristupi rešavanju problema.

– Kao što smo već predložili, Vlada bi trebalo da pronađe formulu za usklađivanje penzija, odnosno kako se u javnosti govori o povećanju – kaže on. – Rešenje je već regulisano zakonom i trebalo bi ga primeniti odmah, a da do korisnika stigne pre kraja godine.

Čolaković naglašava da su i jednokratne pomoći propisane zakonom kao „dodatak uz penziju“, što je po njemu, dobro rešenje.

Vlada Srbije usvojila je u decembru uredbu kojom je omogućeno da oni s najnižim penzijama do novembra naredne godine dobijaju dodatak na penzije od pet odsto i trenutno ga prima više od 1,3 miliona penzionera. Ovo uvećanje dobijaju svi oni čija mesečna primanja ne prelaze 34.000 dinara. Ovaj iznos uvećanja na penzionom čeku biće posebno iskazivan.

