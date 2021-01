Protest ispred SANU: Akademici da reaguju zbog izjave Kostića o Kosovu

Ispred Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu je danas protest skup stotinak gradjana zbog izjave njenog predsednika Vladimira Kostića o Kosovu.

Držali su zastave Srbije i Rusije i zastavu s konturom Kosova i natpisom „Nema predaje“.

Samostalni poslanik u Skupštini Srbije Vladan Glišić je kao govornik na tom skupu pozvao akademike da se „probude“ i reaguju na stavove Kostića.

„Okupili smo se jer pokušavamo da našim prijateljima patriotama, čestitim starinama iz SANU kažemo da se probude jer su se uspavali u tim udobnim foteljama i privilegijama. Da se sete da moraju da brane Akademiju jer im jedan čovek urušava ugled“, rekao je Glišić.

On je pitao: „U skladu sa kojim medjunarodnim i unutrašnjim pravom Kosovo nije de jure deo Srbije kako to kaže Kostić? Da li on bolje zna od akademika iz Španije, Rusije, Kine o nečemu čime se nikad nije bavio?“.

Glišić je rekao da, „po logici Kostića… Beograd nije srpski grad jer su ga u jednom periodu okupirali Nemci“.

Po rečima Miše Djurkovića iz Instituta za evropske studije, „predsednik Akademije krši Ustav Srbije“, a kao predsednik SANU „ne može da priča to što priča, a da akademici ćute“, te je od njih zatražio „da se izjasne da znamo da li je to i njihov stav“.

(Beta)

