‘Srbija protiv nasilja’ u Beogradu: Krenula protestna šetnja, pokazali smo da nećemo odustati

Učesnici 16. po redu protesta „Srbija protiv nasilja“ pošli su večeras u protestnu šetnju do ministarstva prosvete, kako bi ukazali na stanje u obrazovnom sistemu.

Na čelu kolone nosi se veiliki transparenet „Srbija protiv nasilja“ i „Studenti protiv nasilja“, sa ozvučenja na kamionu emituje se, kao i redovno, pesma „Vostarni Sebije“.

Kako je ranije najavljeno, kolona će se kretati od Skupštine Srbije, Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, zatim Beogradskom ulicom do Slavije, odakle će stići do Ministarstva u Nemanjinoj.

Nakon govora kod Ministarstva, šetnja će biti nastavljena ulicama kneza Miloša i kralja Milana do zgrade Predsedništva.

Učesnici nose transparente na kojima traže ispunjenje zahteva protesta, a poseban aplauz okupljenih izazvalo je kada su se pojavili transparenti na kojima su likovi Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Aleksandra Šapića, Vladimira Đukanovića i Dragana Vučićevića u prugastim odelima.

Lazović : Cela jesen bi trebalo da bude posvećena problemima u obrazovanja

Poslanik Zeleno levog kluba – Ne davimo Beograd Radomir Lazović izjavio je da bi cela jesen, poput današnjeg protesta „Srbija protiv nasilja“, trebalo da bude posvećena problemima u obrazovanju.

„Mislim da ćemo 1. septembra zaista imati jedan važan dan, kada bi se zaista trebalo okupiti i u jednom masovnom i velikom broju pokazati da nam je stalo do obrazovanja dece“, rekao je Lazović agenciji Beta na protestu.

Ocenio je da je obrazovanje u Srbiji „poslednje sviralo“ i da nema adekvatnog ulaganja.

„Nama 84 odsto ljudi koji rade u obrazovnom sektoru, koji imaju visoko obrazovanje, ima platu koja je niža od prosečne“, kazao je Lazović.

On nije želeo da daje konkretnu analizu prosvete, već upitao roditelje đaka kako se osećaju kada treba da pošalju decu u školu.

„Da li se osećaju sigurno, da li se osećaju da njihova deca dobijaju adekvatno obrazovanje i brigu, i ako ne – pozvao bih sve njih na protest. Mi kao građani sd moramo izboriti ne samo za zahteve protesta, već i za opšte poboljšanje u državi“, kazao je Lazović.

Govoreći o uputstvima koja su škole dobile od države povodom početka školske godine, a koja se odnose na masovno ubistvo koje se 3. maja dogodilo u OŠ „Vladislav Ribnikar“, Lazović je kazao da je ono kasno stiglo i da su ljudi sa pravom zabrinuti da će se neki od problema ponoviti.

Konferasiije Smiljan Banjac je, pozivajući okupljene u protestnu šetnju, je poručio da se „neće odstati od protesta koliko god bude potrebno, što smo pokazali svih ovih dana i meseci“.

On je rekao da se 3.maja, kada se desilo masovno ubistvo u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, čulo zvono na uzbunu, „tugovli smo ali i glasno tražili odgovornost“.

„Onima koji donose odluke u ovoj zemlji i imaju apsolutno vlast i apsolutnu odgovornost izgubljeni životi i naš glas nisu bili dovoljni da urade sve što mogu da zaštite našu decu od nasilja“, naglasio je Banjac.

Kako je poručio, „zato ih stalno pitamo i podsećamo šta je još potrebno da se desi pa da shvate da imaju odgovornost“.

On je, u svoje ime kao novinar, poručio urednicima medija da ne znaju definiciju karikature ako „nekome sugerišu da svoju karikaturu ispravi ili doradi jer vam se lično ne dopada“.

„Naši karikakturisti poput Dušana Petričića i Predraga Koraksića Koraksa su nacionalno blago“, rekao je Banjac, misleći na to što list Nova nije objavio karikaturu Petričića.

Protest ‘Srbija protiv nasilja’ u Begradu: Tema posveta, učesnici pristižu, blokiran saobraćaj

Učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“, šesnaestog po redu u Beogradu, blokirali su saobraćaj ispred Skupštine Srbije, nešto pre zvaničnog početka protesta u 19. časova, čija je tema prosveta.

Okupljeni nose transparente „Urušeno obrazovanje je nasilje“, „Vratite otete penzije“, grupa studenata – „Strudenti ne ćute“, „Računajte na nas“. Istaknuti su i drugi transparenti sa porukama da se ispune zahtevi sa protesta.

Građani još uvek pristižu iz pravca Bulevara kralja Aleksandra i Terazija, a saobraćajna policija reguliše saobraćaj, javlja reporter agencije Beta.

Pre okupljanja učesnika protesta, ispred skupštine je došla litija od 20-ak osoba predvođena raščinjenim monahom Arsenijem, koja je nosila veliki broj ikona i transparenta o vakcinama protiv kovida i Kosovu i Metohiji.

Nakon kraće rasprave sa redarima protesta, raščinjeni monah je održao govor služeći se megafonom, tako što je stajao odmah pored kamiona sa kojeg se na protestima obraćaju govornici.

Tema današnjeg protesta, kako su najavili tehnički organizatori, je stanje u prosveti, a nakon šetnje, planirana su obraćanja ispred ministarstva prosvete u Nemanjinoj ulici.

Okupljanje kao i na prethodnim protestima počinje ispred Skupštine Srbije, odakle će se ići u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, potom Beogradskom ulicom do Trga Slavija, pa do Ministarstva prosvete.

Nakon govora, šetnja će biti nastavljena Ulicom kneza Miloša do Londona, pa Ulicom kralja Milana do zgrade Predsedništva, gde će protest biti završen.

Protesti „Srbija protiv nasilja“ prvi put su organizovani nakon masovnih ubistava 3. i 4. maja u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima u okolini Mladenovca i Smedereva, kada je ubijeno 19 osoba, i od tada se održavaju svakog petka ili subote širom Srbije.

Među zahtevima protesta su smene ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, kao i rukovodva Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Radio-televizije Srbije.

Učesnici protesta traže i gašenje štampanih medija koji objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje u svojim emisijama sadrže ili promovišu nasilje.

Ostavkom koju je podneo ministar prosvete Branko Ružić, kao i zakazivanjem sednice Skupštine Srbije o bezbednosnoj situaciji u državi, u potpunosti ili delimično su ispunjeni zahtevi koji su takođe bili istaknuti kada su počeli protesti.

Tehnički organizatori protesta su opozicione poslaničke grupe u parlamentu – Pravac Evropa (Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Sindikat Sloga), Zeleno levi klub – Ne davimo Beograd, Moramo – Zajedno, Demokratska stranka i Narodna stranka.

