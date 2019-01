Protest u Beogradu: „Hoćemo odgovor – ko je naredio ubistvo Olivera Ivanovića?“ (foto, video)

Protestni skup, u organizaciji Inicijative „1 od 5 miliona“, održan večeras u Beogradu, bio posvećen godišnjici smrti Olivera Ivanovića.

Na skupu se, kao i tokom dosadašnjih okupljanja, subotom, obratio glumac Branislav Trifunović, a pre toga su emitovani, preko razglasa, snimci izjava i govora Olivera Ivanovića o situaciji i atmosferi na Kosovu i Metohiji.

Protestu su prisustvovali članovi porodice, ali ne i Milena Ivanović, udovica ubijenog lidera Građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“, jer, kako je ranije rekla, ne želi da se smrt njenog supruga „politizuje“.

Spotted from @birnbalkans office.

Probably the biggest crowd ever at Belgrade #1od5miliona anti-government protests.

This evening they commemorate Oliver Ivanovic & demand swift investigation of his murder. pic.twitter.com/80pySq3MSS

— Marija Ristić (@Marien__R) January 16, 2019