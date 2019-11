Prva dugoročna prognoza: Evo kakva nas zima čeka

Prema prognozama RHMZ, pred nama je blaga zima. Temperature u novembru retko će ići ispod nule. Biće i dosta „visokih“ temperatura, objavio je „Blic“.

Već u novembru, kako se navodi, očekuje se prvi sneg, i to krajem meseca. Temperature će u novembru retko ići ispod nule, osim u planinskim predelima, ali se isto tako očekuje i natprosečno toplo vreme za taj mesec.

Meteorolog RHMZ Nedeljko Todorović kaže da u novembru možemo očekivati za oko 20 odsto više padavina u odnosu na prosek.

„Prema trenutno dostupnim podacima i merenjima, predstojeće jesen i zima doneće nam sasvim prosečne vrednosti padavina i hladnih dana, tako da nema razloga za brigu. Biće dosta kiše i snega, ali i toplih perioda kada će temperatura prelaziti 15 stepeni, što očekujemo u prvoj polovini novembra. Krajem meseca očekujemo i blagi pad temperature, što je potpuno normalno za ovo doba godine i on će usloviti snežne padavine najpre u planinskim predelima gde se kao na Kopaoniku očekuju i temperature koje će ići i do 20 ispod nule, a zatim i u čitavoj Srbiji“, kazao je on za „Blic“.

Prema njegovim rečima, nije zahvalno davati dugoročne prognoze, ali se ipak može reći da će u drugoj polovini jeseni biti više kiše, oblaka i mrazeva, a sneg možemo očekivati i početkom decembra. Ipak, svi parametri trenutno ukazuju na to da nam predstoje kišna jesen i blaga zima sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine.

Prema dugoročnoj prognozi RHMZ, očekuju nas blaži i prosečno vlažan decembar sa srednjim maksimalnim temperaturama višim i za 1,5 stepeni Celzijusovih u odnosu na prosečne vrednosti za to doba godine.

U RHMZ kažu da nas očekuje blaži i suvlji januar sa slabim i umerenim mrazevima u trećoj dekadi i maksimalnim temperaturama višim i za 2,2 stepena od prosečnih vrednosti za januar.

Februar 2020. godine biće prilično blag sa srednjim mesečnim količinama padavina u granicama višegodišnjeg proseka, a mart će nam doneti nešto više temperature iznad višegodišnjeg proseka.

Ovakve projekcije vremena u Srbiji poklapaju se i sa mišljenjem meteorologa poznate kompanije „Akjuveder“ koji kažu da stanovnike Balkanskog poluostrva očekuje prilično mirna zima, dok će u većem delu Evrope biti mnogo oluja, snega i prodora hladnih talasa.