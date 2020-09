BEOGRAD – „Zelenilo Beograd“ danas je, na zelenoj površini ispred paviljona Cvijete Zuzorić na Kalemegdanu, zasadilo egzotičnu vrstu drveća – palme.

To je prvi put u Beogradu da su na javnoj zelenoj površini zasađena stabla palmi, koje do sada nisu bile karakteristične za ovo naše podneblje, saopštilo je to javno-komunalno preduzeće.

(Tanjug)

