Prvi put na svetu tim stručnjaka sa Dedinja ugradio veštačko srce i operisao kilu

BEOGRAD – Tim stručnjaka Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ uspešno je ugradio veštačko srce Aleksandru Vukoviću, a prvi put u svetu odmah nakon te intervencije, pacijentu su operisane i dve preponske kile.

„Pacijent je dobio maksimalno lečenje kod nas, dobio je i ugradnju veštačkog srca i korekciju ovih kila. Koliko mi znamo, to do sada niko nije uradio na svetu, to smo mi prvi uradili“, istakao je dr Saša Borović, koji je predvodio tim stručnjaka.

(Tanjug)

