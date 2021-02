Pupovac: Josif Runjanin je bio veliki čovek koji je spajao Srbe i Hrvate

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj (SDSS) Milorad Pupovac izjavio je danas u Novom Sadu prilikom obeležavanja godišnjice smrti Josifa Runjanina, autora hrvatske himne „Lijepa naša domovino“, da ima naročit osećaj što prvi put stoji ispred groba velikana iz razdoblja velikih vremena i velikih ljudi u hrvatsko-srpskim odnosa i hrvatsko-srpskim stremljenjima.

„Kada su unatoč razlikama, zajednički ciljevi, u prvom redu sloboda, uzajmo poštovanje i sloga da se dodje do narodnih sloboda, povezivali ljude do tog razmera da su zajedno pevali i da su zajedno sklapali ono što će ostati trajnim obeležjem njihovog nastojanja, a to je sloboda i za Hrvate, sloboda i za Srbe, sloboda i za sve s kojima su oni živeli“, rekao je Pupovac.

On je ocenio da je mnogo takvih ljudi u istoriji Hrvata i Srba i istoriji Hrvatske i Srbije ali da je, nažalost, mnogo i onih koji su delili Hvrate i Srbe i nanosili teška povredjivanja i teška stradanja bilo Srbima, bilo Hrvatima.

„Hrvati i Srbi spadaju u one narode koji su imali ljude koji ih nisu samo delili, nego i ljude koji su ih spajali. Josip Runjanin je jedan od takvih. Mi Srbi iz Hrvatske zbog toga sa posebnom pažnjom dolazimo na ovakva mesta“, naveo je Pupovac okupljanima na Uspenskom groblju u Novom Sadu.

Kako je rekao, odlučio je da se danas priduži vodećim predstavnicima Hrvata u Srbiji sa željom da, kao što se državna himna Srbije „Bože pravde“ peva u svim prilikama, i oni u svakoj prilici mogu da se okupljuju i pevaju „Lijepu našu“.

„Josip Runjanin nam je to ostavio kao poruku i kao obaveštenje. Mi koji živimo kao nacionalne manjine, mi u Srbiji i vi u Hrvatskoj, imamo to kao zajedničku baštinu. Hvala vam zbog toga što se kao pripadnici hrvatskog naroda okupljate tim povodom, ali i zbog činjenice da je on kao pripadnik srpskog naroda bio jedan od onih koji je dao doprinos da ta himna bude prihvaćena, pevana, a onda i ozvaničena“, rekao je predsednik SDSS-a.

Pored Pupovca vence su položili i predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, predsednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Jasna Vojnić i ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević.

Godišnjicu smrti Runjanina tradicionalno organizuje Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo „Jelačić“ iz Petrovaradina.

Runjanin je rodjen je u Vinkovcima 1821, a preminuo je u Novom Sadu 1878. godine.

Napisao je muziku pesme Antuna Mihanovića „Horvatska domovina“ koja je 1891. pod imenom „Lijepa naša domovino“ proglašena hrvatskom nacionalnom himnom.

(Beta)

