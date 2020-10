Putevi Srbije o izmenama režima saobraćaja zbog radova

BEOGRAD – Na deonici autoputa Vrbas – Bačka Topola, u zoni petlje Feketić u smeru od Novog Sada ka Subotici saobraćaj se odvija normalno nakon saobraćajne nezgode.

Na autoputu od petlje Pojate do petlje Ražanj, kod sela Pločnik, o toku su radovi na sanaciji kolovoza i trajaće do 11. oktobra, a saobraćaj će se za to vreme odvijati levom trakom u dužini od dva kilometra.

(Tanjug)

